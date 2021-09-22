Екатеринбург, 22 сентября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. В ФСБ подтвердили задержание экстремистов в Екатеринбурге, связанных с террористами на Ближнем Востоке. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Экстремисты

Как передаёт ТАСС, задержанные поддерживали связи с ближневосточными радикалами и склоняли к террористической деятельности трудовых мигрантов в России. Также экстремисты занимались пропагандой «идеологии международных террористических организаций».

«Федеральной службой безопасности в Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона», — цитирует издание сообщение ЦОН.

Были проведены обыски и задержания, изъяты вещественные доказательства, подтверждающие контакты с главарями террористов на Ближнем Востоке. Возбуждены уголовные дела.