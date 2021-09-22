Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. В этом году в Афганистане с проблемой голода столкнулись не только сельчане, но и жители городов, говорится в опубликованном 22 сентября заявлении Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Советский плакат о голоде

«Потеря рабочих мест, нехватка наличных средств и рост цен привели к появлению нового класса голодающих в Афганистане», — сообщается по итогам анализа ситуации в республике.

В структуре ООН добавили, что в Афганистане лишь у пяти процентов есть достаточный для ежедневного питания ресурс продовольствия.