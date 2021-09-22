Челябинск, 22 сентября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. В Челябинске коммунальщиков поймали на липовых фотоотчётах перед начальством. Они ходили по микрорайону Чурилово, закрывали колодезные люки крышкой, фотографировали, после чего снимали крышку и уносили с собой, сообщают соцсети.

Колодец

Местные жители засняли этот процесс на видео. В мэрии уже открестились от рабочих, заявив, что они точно не работают в муниципальных организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске участились случаи краж крышек с люков. Администрация города заявила об этом в полицию.