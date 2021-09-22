Екатеринбург, 22 сентября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. В октябре 2021 года в Екатеринбурге пять раз закроют для движения Макаровский мост, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Николай Путин Екатеринбург. Макаровский мост

На мосту проведут реконструкцию участка площадью 255 кв. метров, в связи с этим мост перекроют с 21:00 1 октября до 05:00 4 октября (время местное), с 21:00 8 октября до 05:00 11 октября, с 21:00 15 октября до 05:00 18 октября, с 21:00 22 октября до 05:00 25 октября, а также с 21:00 29 октября до 05:00 1 ноября.

Водителям предлагается объехать мост по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, по проспекту Ленина и переулку Красному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мост несколько раз перекрывали в июле.