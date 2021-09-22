Специа, Италия, 22 сентября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. 22 сентября в Специи на стадионе «Альберто Пикко» «Специя» в матче пятого тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с туринским «Ювентусом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Логотип Ювентуса

На матч назначена бригада арбитров во главе с Джанлукой Арельяно. Ассистенты главного судьи — Дарио Цеццони и Ниоколо Пальярдини.

Стартовые составы команд:

«Специя»: Йерун Зоет, Петко Христов, Симоне Бастони, Кельвен Амьен-Аду, Мехди Бурабия, Димитрис Николау, Сальва Феррер, Джулио Маджоре, Даниэле Верде, Эммануэль Гьяси, Янис Антист.

«Ювентус»: Войцех Щенсный, Маттия Де Шильо, Маттейс де Лигт, Данило, Леонардо Бонуччи, Уэстон Маккенни, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Федерико Кьеза, Пауло Дибала, Мойзе Кин.

На данный момент «Специя» с четырьмя очками после четырех первых туров идет на четырнадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата. «Ювентус», набрав лишь два очка, расположился в зоне вылета четырьмя строчками ниже.