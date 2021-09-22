Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Большой морской порт Санкт-Петербурга может переехать в областные порты Усть-Луга или Приморск, других подходящих площадок для переезда петербургского порта в Ленобласти нет. Об этом 22 сентября сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает «Деловой Петербург».

Lenobl.ru Александр Дрозденко

Напомним, что целесообразность выноса большого порта Северной столицы за пределы города ради строительства на освободившихся территориях жилой и коммерческой недвижимости должна определить рабочая группа при правительстве России. На данный момент сформированного решения на этот счет нет.

По словам Дрозденко, расширить Усть-Лугу под дополнительные мощности нельзя из-за строгих границ примыкающего к порту природного заказника.

«Ведём переговоры, всё это пока на предварительной стадии, — куда переносить мощности. И это либо Усть-Луга, либо Приморск. Никакая другая территория здесь задействована быть не может», — подытожил Дрозденко.

Напомним, весной 2021 года совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев предложил перенести Большой порт из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, чтобы построить на освободившемся месте новое жилье, коммерческие помещения и социальную инфраструктуру. Перенос всех портовых мощностей Большого порта Петербурга предлагалось осуществить в Усть-Лугу (Кингисеппский район Ленобласти), где действует одноимённый порт. По оценке авторов идеи, перенос потребует 440 млрд рублей. С просьбой поддержать идею Бокарев обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

Представители стивидорного бизнеса, работающего на территории Большого порта Санкт-Петербург, оценивают проект переноса мощностей порта в 3 триллиона рублей и не поддерживают эту дорогостоящую затею.