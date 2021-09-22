Курган, 22 сентября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Правительство Курганской области предлагает увеличить объём компенсации на строительство молочных ферм до 50%. Инициатива прозвучала от замгубернатора региона Владимира Архипова на комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, сообщает пресс-служба главы региона.

Udmapk.ru Молочная ферма

Дополнительная поддержка в виде льготного кредитования и субсидий также была бы актуальна для птицеводов и свиноводов, отметил Архипов. Всё это позитивно скажется на уровне жизни в российских сёлах.

«Дополнительная государственная поддержка позволит в Курганской области в ближайшие годы построить шесть молочных ферм, создать более 300 новых рабочих мест, увеличить объёмы производства молока увеличить на 22 тыс. тонн в год. А меры по поддержке птицеводческих и свиноводческих комплексов позволят нашей области построить новую птицефабрику, 10 свиноводческих комплексов, создать более 860 новых рабочих мест, увеличить объёмы производства мяса на 32 тыс. тонн в год», — пояснил сенаторам Архипов.

Курганский губернатор Вадим Шумков уточнил, что регион мог бы экспортировать мясо в Китай. Регион поставляет продукты питания в соседние северные регионы — Ямал и Югру. Отмечается, что предложения правительства Курганской области будут рассмотрены с участием профильных министерств правительства РФ.