Вашингтон, 22 сентября, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Американская актриса Гвинет Пэлтроу станет ведущей собственного ток-шоу для стриминговой платформы Netflix. Об этом 22 сентября пишет портал SRSLY.

Скриншот с YouTube Гвинет Пэлтроу

По данным портала, ток-шоу будет называться Sex, Love & Goop. Как говорит сама Пэлтроу, проект «исследует, что значит быть по-настоящему близкими в отношениях: выражать свои самые глубокие страхи и желания, а также принимать страхи своего партнера».

Добавим, что первая серия шоу выйдет 21 октября 2021 года. В проекте запланированы шесть эпизодов длительностью по полчаса.