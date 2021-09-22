Липецк, , 18:39 — REGNUM Новым заместителем главы администрации Липецкой области с 30 сентября станет бывший вице-мэр Липецка Константин Востриков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Константин Востриков будет курировать деятельность областных управлений строительства и архитектуры, энергетики и тарифов, жилищно-коммунального хозяйства, а также государственной жилищной инспекции региона и инспекции государственного строительного надзора Липецкой области.

До нового назначения он с 2020 года занимал должность первого заместителя главы администрации города Липецка.

Об отставке его предшественника, Ильи Тузова, стало известно 21 сентября. Он был назначен заместителем главы региона в 2015 году.