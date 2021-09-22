Монреаль, Канада, 22 сентября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. В Сети появился новый геймплейный трейлер экшен-игры Marvel's Guardians of the Galaxy. Его опубликовали 22 сентября на YouTube-канале издания Game Informer.

Скриншот с YouTube Guardians of the Galaxy

В ролике показаны фрагменты игрового процесса. Разработчики также напоминают, что Marvel's Guardians of the Galaxy выйдет 26 октября 2021 года.

Marvel's Guardians of the Galaxy будет посвящена «Стражам Галактики» — популярным героям из комиксов Marvel. Элементы сюжета и образов главных героев будут взяты из одноимённых фильмов киновселенной Marvel.