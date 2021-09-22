Кострома, 22 сентября, 2021, 23:35 — ИА Регнум. В Костроме с начала отопительного сезона произошло 16 порывов на сетях, из-за этого пуск тепла приостановлен в 66 жилых домах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главы администрации города Костромы, курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Кошкин.

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«Тепловые сети испытывают нагрузки из-за увеличения гидравлического режима, выявляются дефекты» , — пояснил чиновник.

По сравнению с 2020 годом количество порывов на теплосетях снизилось. В начале прошлого отопительного сезона случилось 28 аварий, из-за них без отопления оставались 216 домов.

Всего в Костроме имеется 2077 домов с центральным отоплением. По данным на вечер 22 сентября батареи потеплели в 93% из них. Устранить все порывы и дать тепло в остальные дома в администрации планируют к 26 сентября.

Напомним, отопительный сезон в социальных учреждениях города начался 8 сентября, в жилом фонде — 15 сентября. На данный момент к теплу подключены все школы, больницы и детские сады города, за исключением детского сада №16 на улице Советской. Работы по нему обещают завершить к 20 часам вечера 22 сентября.