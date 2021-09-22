В Японии железнодорожники передумали выявлять ранее судимых
Токио, 22 сентября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Руководство Восточной железнодорожной компании Японии (JR East) отменило установку видеокамер с системой распознавания лиц, сообщает 22 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал NHK.
Ранее, накануне Олимпийских игр, JR East установила ряд таких камер на ключевых станциях в районе Большого Токио. Предполагалось, что данные камер позволят за счет системы распознавать преступников с серьезными судимостями.
Однако позднее выяснилось, что в базах данных этой системы будут находиться и уже отбывшие свой срок бывшие преступники, а также условно-досрочно освобожденные заключенные.
По мнению юристов компании, это нарушает нормы защиты частной жизни. После удаления из базы данных записей о бывших заключенных и условно-досрочно освобожденных людях там не осталось людей, причастных к террористической деятельности.