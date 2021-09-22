Токио, 22 сентября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Руководство Восточной железнодорожной компании Японии (JR East) отменило установку видеокамер с системой распознавания лиц, сообщает 22 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Ранее, накануне Олимпийских игр, JR East установила ряд таких камер на ключевых станциях в районе Большого Токио. Предполагалось, что данные камер позволят за счет системы распознавать преступников с серьезными судимостями.

Однако позднее выяснилось, что в базах данных этой системы будут находиться и уже отбывшие свой срок бывшие преступники, а также условно-досрочно освобожденные заключенные.

По мнению юристов компании, это нарушает нормы защиты частной жизни. После удаления из базы данных записей о бывших заключенных и условно-досрочно освобожденных людях там не осталось людей, причастных к террористической деятельности.