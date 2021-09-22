Москва, 22 сентября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Федерация компьютерного спорта России и Финансовый университет при правительстве РФ открывают набор на программу профессиональной переподготовки «Управление киберспортом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября рассказали в пресс-службе ФКС России.

Clément Grandjean Киберспорт

Программа будет разделена на шесть модулей: «Индустрия и бизнес в киберспорте», «Team-management», «Маркетинг», «Event-management», «Стриминг и броадкаст» и «Компьютерные клубы и арены». Занятия пройдут как в очном, так и в онлайн-формате.

Спикерами курса выступят специалисты в области киберспорта. Сообщается, что после обучения все слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке государственного образца.