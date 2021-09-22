Минск, 22 сентября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. По фактам распространения в интернете персональных данных и информации о частной жизни прокурорского работника, а также его публичного оскорбления как представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей прокуратура города Минска возбудила уголовные дела. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.

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«Согласно материалам дела, неустановленное лицо 5 сентября 2021 года незаконно собрало и разместило в одном из Telegram-каналов персональные данные и сведения о частной жизни помощника прокурора Центрального района г. Минска без ее согласия в связи с выполнением служебных обязанностей. Это повлекло причинение существенного вреда ее правам и законным интересам», — сказано в официальном сообщении.

В чём именно выразилось «причинение существенного вреда» и каким именно правам и интересам прокурорши — не уточняется. Однако отмечено, что после публикации «отдельные пользователи оставили комментарии с оскорблениями, унижающими честь и достоинство личности потерпевшей».

Деяния фигурантов уголовных дел (их количество тоже не уточняется) по направлению прокурора расследует управление Следственного комитета по г.Минску.

Напомним, СУ УСК по городу Минску и прокуратура этого города давно специализируются на фабрикации политически мотивированных уголовных дел.

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