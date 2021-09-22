Тюмень, 22 сентября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. В Тюменской области установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на территории деревень Черная Речка, Друганова, Костылева, села Мичурино. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Зоной эпидемиологического наблюдения являются территории следующих населённых пунктов: Червишево, Леваши, и деревни Чаплык, Большие Акияры и Малые Акияры Тюменского района.

Карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы.