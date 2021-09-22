Лондон, 22 сентября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. 22 сентября журналист Кристиан Фальк в своем Twitter-аккаунте сообщил, что представители мюнхенской «Баварии» контактировали с агентом 28-летнего центрального защитника лондонского «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигера Саром Санези по поводу подписания контракта с футболистом.

(сс) RonnyK Флаг футбольного клуба «Бавария»

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в семи матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота лондонского «Тоттенхэма». Также немецкий защитник получил две желтые карточки.

Рюдигер перешел в «Челси» 9 июля 2017 года из «Ромы» за 35 миллионов евро. На данный момент стоимость центрального защитника сборной Германии составляет 28 миллионов евро. Текущее соглашение Рюдигера с «пенсионерами» рассчитано до середины 2022 года.