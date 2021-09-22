Токио, 22 сентября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Следующая онлайн-презентация видеоигр Nintendo Direct состоится 24 сентября 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября сообщили в пресс-службе компании Nintendo.

Nintendo Switch

Представители Nintendo отметили, что презентация будет длиться ровно 40 минут. На ней разработчики расскажут об играх для Nintendo Switch, релиз которых ожидается зимой.

Напомним, что Nintendo Switch — это гибридная игровая консоль, разработанная японской компанией Nintendo. Ей можно пользоваться в двух режимах: портативном и стационарном (при подключении к телевизору).