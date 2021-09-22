Москва, 22 сентября, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Блогер Мишель Кеннелли стала гостем нового выпуска YouTube-шоу «Пушка». Запись её интервью доступна на одноимённом канале с 22 сентября.

Скриншот с YouTube Блогер Мишель Кеннелли

В ролике Кеннелли рассказала о напряжённых отношениях в команде TikTok-дома XO Team. По словам блогера, одна из участниц Лиза Василенко пыталась всех поссорить между собой — она плела интриги и против Кеннели.

Блогер также рассказала, в какой момент решила покинуть XO Team. «Конечной точкой для меня стала ситуация, когда менеджер Стёпа сказал: «Мишель, мне кажется, тебе надо собрать свои вещи и съехать в отель. Ты портишь мне атмосферу в доме», — поделилась она.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2021 года сразу несколько участников покинули XO Team. В сентябре 2021 года оставшиеся блогеры заявили, что именно Лиза Василенко «развалила» TikTok-дом.