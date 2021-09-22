Митровица, Сербия, 22 сентября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Боевики так называемой специальной полиции сепаратистского Косово и 22 сентября не покинули север Косово и Метохии. Они стоят на контрольно-пропускных пунктах Ярине и Брняк и контролируют проезд автомобилей.

Krzysztof Dudzik Граница Косово и Сербии

По сообщениям местных СМИ, на КПП «Брняк» произошел инцидент — сепаратистские полицейские попытались вытащить из машины водителя, который не захотел снять сербские номера. Патрулю КФОР и местным сербам удалось защитить водителя, и ситуация успокоилась.

Сербы, которые протестуют на КПП «Брняк» и «Ярине», готовят дрова для отопления палаток, передает телеканал РТС. По их словам, они не намерены уходить с баррикад, несмотря на холодную погоду.

Напомним, что у КПП «Брняк» и «Ярине» стоят около ста полицейских и 10 бронемашин. Они обеспечивают применение соглашения «О взаимности», которое Приштина решила задействовать 20 сентября. В соответствии с этим соглашением все автомобили на территории Косово должны иметь регистрационные номера, выданные сепаратистским образованием. Это значит, что сербы должны сначала принять гражданство Косово.