Лос-Анджелес, США, 22 сентября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Кинокомикс «Вечные» получит в России возрастной рейтинг 18+. Об этом 22 сентября сообщает «Мир Фантастики», ссылаясь на данные «Бюллетени кинопрокатчика».

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Издание отмечает, что фильм получил такой высокий возрастной рейтинг из-за появления первого в киновселенной Marvel супергероя нетрадиционной сексуальной ориентации. В других странах картина получила рейтинг 13+.

Напомним, что премьера «Вечных» состоится 4 ноября 2021 года. Картина расскажет о бессмертной расе инопланетян, которая в течение многих столетий живёт на Земле.