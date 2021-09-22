Челябинск, 22 сентября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В Челябинске прокуратура приняла меры после падения мужчины в открытый колодец. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Tookapic Колодец

Поводом для проверки стали публикации об этом инциденте в СМИ. ЧП произошло в Металлургическом районе города. Гражданин упал в колодец в районе улиц Краснодонской и Хлебозаводской.

К настоящему времени все нарушения устранены, а люки закрыты. А прокуратура Металлургического района Челябинска внесла руководителю муниципального водоканала представление, в котором потребовала наказать виновных.