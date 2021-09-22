22 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Проект Минстроя РФ «Умный город», реализуемый под эгидой программы «Цифровая экономика», должен решать основную задачу — улучшение жизни городских жителей. Но, согласно докладу куратора проекта, для его реализации внедряются бессмысленные показатели, отражающие степень использования самих технологий.

Ангелина Потеряйко, , 19:32 — REGNUM Проект «Умный город» — это набор цифровых решений от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на который с конца 2018 по конец 2024 года запланировано потратить 13 млрд рублей.

Планы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Промежуточные результаты реализации проекта подвел его куратор Евгений Дук на онлайн-конференции «Технологии умного города 2021», которая состоялась в режиме онлайн 16 сентября 2021 года.

Цели, которые преследует шестилетний проект, благородны и актуальны для жителей большинства российских городов — это модернизация жилищно-коммунального хозяйства, создание комфортной городской среды и привлечение инвестиций в развитие городов. Но достижению этих целей мешают, по мнению докладчика, такие факторы, как износ инфраструктуры, дефицит бюджета, времени и квалифицированных кадров, климатические условия и культурные особенности, проблемы общего-частного, социальное неравенство, этические проблемы использования современных цифровых технологий и устаревшее законодательство.

Естественно было бы услышать, как Минстрой собирается решать эти проблемы и какую роль в этом будут играть интеллектуальные системы, внедряемые в городское хозяйство. Но вместо этого в докладе прозвучало только то, что в проекте «Умный город» разрабатываются стандарты, индексы IQ городов, проводятся конкурсы, акселерационные программы, реализуется государственно-частное партнёрство, создаются специальные порталы и центры компетенций.

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Самый непривычный термин, используемый в проекте, — «индекс IQ городов». Это некий агрегированный показатель, который рассчитывается по направлениям: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи. Ни о том, как оценивается и рассчитывается этот индекс, ни о примерах их достижения в докладе не было сказано ни слова.

Эффективность внедрения проекта, по словам Евгения Дука, оценивается по следующим параметрам: «процессы становятся быстрее», «процессы и принятие решения становятся прозрачнее» и, наконец, «проекты становятся эффективнее».

В проекте уже участвуют 213 городов России, но примеры удачной его реализации, озвученные куратором проекта на конференции, вызывают удивление.

Например, закрытый город Саров, где находятся стратегически важные промышленные предприятия. Объекты города оцифровали, не принимая в расчёт секретность его предприятий и постоянные и глобальные угрозы кибератак, и нанесли на виртуальную карту. Теперь администрация и жители Сарова могут, нажав в приложении на больницу, получить её точный адрес и телефон и записаться на приём к врачу. Впрочем, записаться к врачу можно и по телефону, а в таком маленьком городе, как Саров (96 тысяч человек), вряд ли найдется житель, который не знает, где находится больница или районная поликлиника. Уж точно об этом знает вездесущий «Яндекс».

Слежка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ещё одна доступная функция — пожаловаться на услуги ЖКХ онлайн. По мнению разработчиков, это должно ускорить процесс обработки заявок и усилить контроль за предприятиями ЖКХ со стороны мэрии, так как жалобы напрямую дублируются в администрацию города. Непонятно, как это сокращает срок решения проблемы, если работа диспетчера при этом фактически не меняется — он, как и раньше, распределяет задачи городским службам. Для этого тоже вполне достаточно телефонной трубки, трудолюбия и ответственности сотрудников.

Еще один достойный пример применения цифровых технологий от Минстроя РФ — это Елабужский водоканал, на 325,52 км труб которого повесили специальные датчики, мониторящие их состояние. Это сократило время на обнаружение утечек из труб, которые были проложены еще в 50-е и 60-е годы 20 века, и… увеличило количество сотрудников сети, применяющих передовые цифровые технологии. Вполне логично было бы потратить средства сначала на замену самих труб, а уже за тем на системы мониторинга их работы, выбрав для этого наилучшие и оптимальные по цене технологии.

Компании, выигрывающие конкурсы на цифровую трансформацию городов, на официальном сайте проекта не перечислены. Нет там и других примеров создания умных городов в Российской Федерации за три года со дня старта проекта, нет экспертного обсуждения проекта и демонстрации обратной связи от жителей (улучшилось ли состояние жилья, все ли дети получили места в детских садах, снизились ли тарифы на ЖКХ и электроэнергию), ради которых все это затевалось.

Реновация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Есть все основания полагать, что смысл создания «умных городов» — в увеличении количества пользователей онлайн-платформ и мобильных приложений, рост числа приборов и устройств, проведение бесконечных конкурсов на разработку программного обеспечения и поставку оборудования по принципу «близости» подрядчика, а не его инновационности, надёжности и экономической эффективности.

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