Санкт-Петербург, , 18:20 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал высокую оценку завершившейся выборной кампании и заявил, что Северная столица стала примером демократии и плюрализма. Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети 22 сентября.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Петербуржцы избрали в Законодательное собрание шесть партий, показав всей стране пример настоящей демократии. Общероссийский тренд — пять партий», — обратил внимание Беглов.

Напомним, в новый состав Заксобрания VII созыва избраны депутаты от «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, партии «Новые люди» и партии «Яблоко».

"Санкт-Петербург не только культурная столица, но и столица политического плюрализма», — уверен губернатор.

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Напомним, на выборах Заксобрания Петербурга партию «Единая Россия» поддержали 33,29% избирателей, КПРФ — 17,47%, «Справедливую Россию» — 12,71%, «Новые люди» — 10,05%, «Яблоко» — 9,15%, ЛДПР — 7,90%.

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