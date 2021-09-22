Стокгольм, 22 сентября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Шведская компания Free League Publishing анонсировала настольную ролевую игру по мотивам фильмов франшизы «Бегущий по лезвию». Трейлер проекта появился на YouTube-канале издательства 22 сентября.

Цитата из к/ф «Бегущий по лезвию» реж. Ридли Скотт. 1982. США Рудгер Хауэр

Уже известно, что игра будет основана на системе правил «Точка отсчёта», которая часто используется в проектах Free League Publishing. Релиз ожидается в 2022 году.

Напомним, что «Бегущий по лезвию» — это фантастический фильм Ридли Скотта, выпущенный в 1982 году. В 2017 году вышло его продолжение.