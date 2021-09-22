Минск, , 18:09 — REGNUM Совмин Белоруссии доволен высокими результатами сотрудничества с Молдавией на различных уровнях и в различных сферах. Об этом заявил председатель белорусского правительства Роман Головченко в ходе переговоров с молдавским послом Виктором Сорочаном, который завершает дипломатическую миссию в Белоруссии. Обращаясь к молдавскому дипломату, Головченко сказал: «Думаю, у вас присутствуют гордость и удовлетворение за все четыре года, которые вы проработали в нашей стране. При вашем личном участии поддерживались контакты, реализовывались экономические проекты, осуществлялось конструктивное взаимодействие Белоруссии и Молдавии в экономической, культурной, гуманитарной сферах. Мы достигли высоких результатов, хорошей динамики контактов, в том числе на высшем и высоком уровне.Сорочан обратил внимание на успешную локализацию молдавского предприятия по сборке белорусских троллейбусов, сообщив, что «уже есть мысли о продвижении этого продукта на европейский рынок». Напомним, чиновники Белоруссии и Молдавии в официальных документах и заявлениях часто называют «Европой» только Евросоюз. Согласно сообщению пресс-службы белорусского правительства, в январе — июле 2021 года товарооборот между Белоруссией и Молдавией составил $123,1 млн — на 15% больше показателя аналогичного периода 2020 года. При этом экспорт составил $86,3 млн (+ 30,8%), импорт — $36,8 млн (— 10,2%), положительное для Белоруссии сальдо составило $49,5 млн. Основу белорусского экспорта составили «специфические товары» (нефтепродукты, тракторы и седельные тягачи, троллейбусы, стекловолокно), молочные продукты, лекарственные средства, плиты и плёнки из пластмасс, лесоматериалы продольно-распиленные, плиты древесно-волокнистые и стекло. Основу молдавских товарных поставок составили вина и высокоградусный алкоголь, кукуруза, свежие фрукты, приборы и устройства для автоматического регулирования и управления, ковры и напольные покрытия, овощи и фрукты консервированные, гипс, прутки из нелегированной стали и медикаменты. В Молдавии действует более 60 представительств, дочерних предприятий, субъектов ТПС и дистрибьюторов белорусских предприятий, в том числе три сборочных производства (троллейбусы «Белкоммунмаш», садово-виноградарские тракторы Сморгонского агрегатного завода, тракторы малой и средней мощности Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов), а в Белоруссии действует 23 предприятия с молдавским капиталом, в том числе 7 совместных и 16 иностранных организаций.

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