Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. 22 сентября футбольный клуб «Краснодар» в матче третьего тура элитного группового этапа Кубка России сезона 2021/22 одержал уверенную победу над «Ленинградцем», выступающим в ФНЛ-2, со счетом 2:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Даниэль Мискич против Гжегожа Крыховяка

Первый мяч на 44-й минуте встречи забил 21-летний центральный полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян — 0:1. В конце матча Гжегож Крыховяк удвоил преимущество «быков» — 0:2.

Составы команд:

«Ленинградец»: Зайцев, Кривулькин (Яковлев, 63'), Сиротов (Корцов, 63'), Вотинов, Николаев (Гасилин, 80'), Шепелев (Воробьев, 63'), Петров, Хлусов (Умаров, 63'), Анисимов, Поляков, Розманов.

«Краснодар»: Агкацев, Сорокин, Литвинов, Корнюшин (Стоцкий, 53'), Крыховяк, Кабелла, Вилена, Черников, Сперцян (Классон, 46'), Кривцов (Газинский, 46'), Ильин (Манелов, 75').

«Краснодар», одержав первую победу в групповой стадии Кубка России и набрав три очка, поднялся на первую строчку в группе 1. «Ленинградец» с тем же количеством очков опустился на второе место.