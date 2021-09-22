Ставрополь, 22 сентября, 2021, 19:01 — ИА Регнум. В Ставропольском крае увеличат сумму пособия детям войны. Если раньше лица из этой категории граждан получали ежегодно по 5 тыс. рублей единовременной помощи, то в 2022 году эта сумма вырастет до 7 тыс. рублей, сообщили в региональном правительстве.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

Инициатива индексировать величину пособия принадлежит губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову. Необходимая для выплат сумма будет предусмотрена при формировании бюджета края на 2022 год.

Напомним, выплаты детям Великой Отечественной войны стали выдавать жителям Ставропольского края с 2019 года. Для получения пособия необходимо, чтобы возраст получателя на момент окончания войны (3 сентября 1945 года) не превышал 18 лет.

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