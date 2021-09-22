Москва, 22 сентября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Ребёнок попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе на западе Москвы в среду, 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Гибдд.рфr40 Пешеходный переход

По информации ведомства, инцидент произошёл на улице Раменки в районе дома №3.

«Водитель автомобиля Ford совершил наезд на девятилетнего мальчика, который в сопровождении мамы пересекал проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.

В результате ДТП ребёнок был госпитализирован с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма».

В ГИБДД отметили, что водитель объяснил свои действия тем, что отвлёкся на телефон во время движения.