Москва, 22 сентября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В России за январь-июль 2021 года произведено 173,99 тонны золота, что на 2,31 тонны, или на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает 22 сентября пресс-служба Минфина.

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Согласно данным ведомства, производство добычного золота в стране сократилось до 145,88 тонны со 150,10 тонны годом ранее, производство попутного золота снизилось до 9,01 тонны с 9,79 тонны, а вторичного золота — выросло до 19,10 тонн с 16,41 тонны.

Производство серебра в России за семь месяцев, напротив, выросло на 9,86 тонны, или на 1,9% по сравнению с прошлогодним показателем и составило 524,28 тонны.

При этом производство добычного серебра снизилось до 233,79 тонны с 246,63 тонны годом ранее, производство попутного серебра сократилось до 164,47 тонны со 192,63 тонны, а производство вторичного серебра выросло до 126,08 тонны с 75,16 тонны.