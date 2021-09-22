Хабаровск, 22 сентября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Самолет Ан-26, пропавший с радаров 22 сентября в 38 км от аэропорта Хабаровска, найден, пишут со ссылкой на поступившую информацию «Известия».

Павел Латышов ИА Красная Весна Ан-26

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Никаких подробностей не приводится. Официально информация не подтверждена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько силовых подразделений участвуют в поисках Ан-26 в Хабаровском крае. На борту находились шесть членов экипажа.