Тюмень, 22 сентября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В Тюмени право на комплексное развитие территории жилой застройки по улице Камчатская по итогам аукциона получил специализированный застройщик «ЭНКО». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

В августе 2021 года было принято решение о комплексном развитии указанной территории площадью 23,9 га. На сегодня в эти границы попадают 64 многоквартирных дома, три нежилых здания и сопутствующие объекты инженерно-технического обеспечения Тюмени.

Застройщику предстоит реализовать проект комплексного развития улицы Камчатская, предусмотрев всю необходимую инфраструктуру. Предельный срок реализации проекта составляет восемь лет.