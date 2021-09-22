Черкесск, 22 сентября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии стартует кампания по вакцинации от коронавируса иностранных граждан. На прививку в четырех пунктах вакцинации смогут записаться студенты из-за рубежа, обучающиеся в вузах республики, и трудовые мигранты, сообщили 22 сентября в региональном оперативном штабе. Прививка для иностранцев будет платной.

Yarregion.ru Вакцинация

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В настоящее время в Карачаево-Черкесию уже поступило 500 доз вакцины «Спутник Лайт». Она распределена согласно заранее поданным заявкам между Карачаевской центральной горбольницей, поликлиникой в Черкесске, больницей в станице Зеленчукской и лечебно-реабилитационным центром.

Как уточнили в оперштабе, для того чтобы сделать прививку, студенты должны обратиться в прививочный пункт самостоятельно или через руководство вуза. Трудовые мигранты также могут обратиться за прививкой самостоятельно по месту временной регистрации или через своего работодателя.