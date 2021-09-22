22 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 19:54 — REGNUM Информация о том, что глава государства Владимир Зеленский на встрече в США с президентом Турции Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за слова об «аннексии» Крыма, вызвала бурную реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 22 сентября в социальной сети Facebook.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку!» — пишет Irina N.

Многие пользователи удивились тому, что Турция уделяет столько внимания крымскому вопросу, хотя, на первый взгляд, не имеет к этому вообще никакого отношения. Граждане подозревают, что Эрдоган точит зуб на полуостров и желает в будущем прибрать его к свои рукам.

«Это с каких пор османы так переживают о целостности Украины? Не смешите, турки, Крым есть там, где он и должен быть, в составе Российской Федерации, вас просьба не беспокоиться. Или вас не это интересует? Хотите, может быть, урвать полуостров себе?» — задаётся вопросом Мераб Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинский президент выглядит жалко в подобном благодарном положении по отношению к турецкому лидеру, который явно не радеет за судьбу Украины, а думает о своих интересах.

«Хитёр Володя, но Реджеп во много раз хитрее и опытнее. Тут только словами благодарности, скорее всего, не обойдёшься. Как-никак Реджеп — турок, а значит, скоро потребует своё», — предрекает Константин А.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский на полях 76-й Генассамблеи ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Часть людей считает, что Зеленский до сих пор не понял, что никто не собирается отдавать Крым Украине, все вокруг, наоборот, пытаются забрать его себе.

«Ты настолько глуп и далёк от политики, господин шут, что даже не понимаешь, что этот старый лис этим заявлением не Украину поддерживает, а скрытно даёт понять, что у него есть свои амбиции по Крыму. В любом из сценариев Украина останется с носом, а не с Крымом», — указывает Karen S.

Ряд пользователей указывает на то, что Эрдоган играет свою игру, суть которой не под силу понять такому политику, как Зеленский. На это указывает также и то, что турецкому лидеру, при всём при этом, ничто не мешает вести диалог с российским президентом.

«Не за слова, а за дело благодарить надо, но никаких реальных дел Зеленский от Эрдогана не дождётся. Реджеп хитрый, как лис. Стоит ему Крым признать, так тут же весь Запад про Кипр вспомнит, набросятся на него, а так — взаимное молчание в тряпочку. Интересно, зачем он к Путину 29-го намылился, извинения приносить или просить чего-то?» — задаётся вопросом Василий М.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган Kremlin.ru

Нашлись и те, кто убеждены, что если Турция продолжит свою агрессивную политику в отношении России, то страну могут ждать серьёзные последствия.

«Забыли про то, что туристов может не быть следующим летом? Ещё раз наши власти запретят туда ездить, сразу турки присмиреют. Многие страны зависят от России если не экономически, то, по крайней мере, туристически. А ещё газ и нефть наши потребляют. А мы без их поганых помидоров обойдёмся», — пишет Tatiana T.

Напомним, 22 сентября пресс-служба офиса президента Украины сообщила о том, что глава государства Владимир Зеленский на встрече в США с президентом Турции Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за слова об «аннексии» Крыма и принадлежности полуострова Киеву.