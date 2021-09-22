Амстердам, 22 сентября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Цены на жильё в Нидерландах выросли до максимального уровня, который не наблюдался за последние 20 лет, сообщает 22 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на Статистическое управление Нидерландов.

Нидерланды. Амстердам

По данным управления, в августе 2021 года жилые дома в Нидерландах подорожали на 17,8% по сравнению с августом 2020 года, при этом цены на жилье росли быстрее, чем в июле.

За последние шесть месяцев, отмечает Статистическое управление, цены на жилье подскочили на двузначные проценты, поднявшись до рекордных отметок. В частности, средних размеров дом сейчас стоит в Нидерландах на 78% дороже, чем в 2013 году.

При этом число продаж жилья упало на 9%.