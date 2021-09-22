Брюссель, , 18:01 — REGNUM Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак предлагают президенту Сербии Александру Вучичу и премьер-министру сепаратистского Косово Альбину Курти встретиться в Брюсселе и обсудить сложившуюся ситуацию на севере Косово и Метохии. Об этом сообщило агентство «Танюг», ссылаясь на источники в Брюсселе.

Жозеп Боррель (сс) European Parliament

«Спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак вернулся из Белграда в Брюссель, и все наши усилия направлены на снижение напряженности и возвращение к диалогу», — заявил сербскому новостному агентству источник в дипломатических кругах в Брюсселе.

По поводу практики применения Брюссельского соглашения в кругах, близких к Боррелю, было заявлено, что все ранее достигнутые соглашения действуют, и что «никто ничего не отменял».

Напомним, что 20 сентября на севере Косово и Метохии сербы поставили баррикады на двух магистральных дорогах, протестуя против соглашения «О взаимности», которое внезапно решила применить Приштина и которое подразумевает, что все автомобилисты должны использовать на территории Косово и Метохии только автомобильные номера сепаратистского Косово.