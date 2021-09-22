Москва, 22 сентября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Артистка и телеведущая Лариса Гузеева стала гостем YouTube-шоу «Скажи Гордеевой». Запись её интервью доступна на одноимённом канале с 22 сентября.

Скриншот с YouTube Лариса Гузеева

Лариса Гузеева порассуждала на тему домогательств со стороны «влиятельных» режиссёров к молодым актрисам. «Режиссёры в те времена имели огромную власть и они могли перекрыть кислород… Это вообще страшно… Я с этим живу, но держу язык за зубами», — призналась она.

Ранее актриса Елена Проклова рассказала в эфире шоу «Секрет на миллион» о домогательствах со стороны известного режиссёра, которое произошло много лет назад. После этого артистка получила множество негативных комментариев и высказываний со стороны коллег и пользователей Сети.