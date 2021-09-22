Архангельск, 22 сентября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Доходы бюджета Архангельской области достигли доковидного периода.

Bukvi.ru Бюджет

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минфине, в первом полугодии казна пополнилась 48 млрд 734 млн рублей, или на 48% к годовому плану.

«Расходы сложились в объеме 51 млрд 825 млн рублей (или 46% от плана года). По сравнению с первым полугодием 2020-го уровень доходов увеличился на 17%. При этом важно отметить, что дефицит бюджета уменьшился в три раза», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии в федеральный бюджет поступило 11 трлн 264 млрд рублей доходов, что составляет 60% годового плана.