Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Спецпредставитель американского президента по вопросам климата Джон Керри планирует посетить Китай в ближайшие недели, сообщает 22 сентября MSNBC.

Джон Керри Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление последовало через день после того, как китайский лидер Си Цзиньпин пообещал не строить новые угольные электростанции за рубежом в рамках глобальных усилий по борьбе с изменением климата.

Керри добавил, что президент США Джо Байден и Си также также проведут встречу в какой-то момент, однако он не дал точных дат.

Напомним, что летом Керри нанес визит в Москву, где встретился со спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями Анатолием Чубайсом.