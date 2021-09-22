Вашингтон, 22 сентября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Спецпредставитель американского президента по вопросам климата Джон Керри планирует посетить Китай в ближайшие недели, сообщает 22 сентября MSNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

Заявление последовало через день после того, как китайский лидер Си Цзиньпин пообещал не строить новые угольные электростанции за рубежом в рамках глобальных усилий по борьбе с изменением климата.

Керри добавил, что президент США Джо Байден и Си также также проведут встречу в какой-то момент, однако он не дал точных дат.

Напомним, что летом Керри нанес визит в Москву, где встретился со спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями Анатолием Чубайсом.