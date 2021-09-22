Йошкар-Ола, 22 сентября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. В отношении жителя Йошкар-Олы городской суд вынес приговор по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

(сс) freestocks.org Посылка от незнакомца

Установлено, что в мужчина заказал через интернет у неустановленного лица курительные наркотические средства, оплатив покупку банковской картой. В июне текущего года при получении посылки он был задержан, а наркотики изъяты.

Мужчина был признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в значительном размере»).

Приговором суда с учетом состояния здоровья обвиняемого, а также инвалидности по слуху ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области таможенники изъяли посылку из Китая с нарковеществом общей массой более 979 граммов. Её прислали 21-летнему местному жителю. Против гражданина завели дело о контрабанде и хранении наркотических средств. Теперь ему грозит до 15 лет колонии.

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