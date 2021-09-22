Курган, 22 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В Курганской области на базе Центра Илизарова планируют открыть кафедру по подготовке в ординатуре хирургов, реаниматологов и анестезиологов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Это делается для привлечения молодых врачебных кадров в регион. Помимо этого, Курганская область включена в пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в системе здравоохранения. По предварительным расчётам, Курганской области для выравния оплаты труда медиков с соседними регионами ежегодно на эти цели дополнительно потребуется более трёх миллиардов рублей.

Правительству России Совфед рекомендует рассмотреть вопрос о выделении денег на софинансирование оснащения медицинским оборудованием хирургического корпуса онкодиспансера. Курганскому правительству для этого необходимо представить в федеральные инстанции предложения, заявки и финансово-экономические обоснования.