Москва, , 17:41 — REGNUM Албанцы Косово пытаются захватить заселённые сербами районы Приштины. Косовоалбанские власти должны срочно отвести полицейские подразделения из северных районов края, говорится в опубликованном 22 сентября заявлении МИД РФ.

Албанцы из силовых структур Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя блокирование в Косово местной полицией передвижения транспорта через административную границу с центральной частью Сербии, которое происходит третий день, российское внешнеполитическое ведомство отметило, что при этом косовские силовики допускают насилие в отношении мирных граждан.

«По сути, речь идёт о попытке местных албанцев захватить сербонаселённые районы провинции, установить там свой контроль, — говорится в сообщении МИД России. — Рассматриваем эти действия как провокацию, которая имеет целью продолжить этнические чистки, выдавить сербов из Косово».

Российское внешнеполитическое ведомство призвало косовоалбанские власти незамедлительно отвести своих силовиков из северных районов Косово, прекратить саботаж и заняться налаживанием отношений с Белградом.

А покровителей Косово в Вашингтоне и Брюсселе Москва призвала оказать «отрезвляющее воздействие на своих подопечных, чтобы избежать разрушительного сценария, несущего угрозу» всем Балканам.

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