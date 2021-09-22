Казань, 22 сентября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В Татарии в предстоящие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Об этом 22 сентября сообщает региональное управление Росгидромета.

Дождь

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В четверг, 23 сентября синоптики прогнозируют температуру воздуха в ночные часы от +4 до +9 градусов, днем воздух прогреется до +10…+15 градусов, на востоке республики — до +18.

В пятницу, 24 сентября существенных изменений в погодной картине не ожидается.

ИА REGNUM напоминает, днем 23 сентября в Москве ожидается +10… +12 °C, по области +8… +13 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +2… +7 °C.

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