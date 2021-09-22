Сеул, 22 сентября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Первый заместитель министра науки Южной Кореи Ён Хун Тхэк подверг резкой критике решение правительства Японии о сбросе в океан воды, использованной для охлаждения реакторов на аварийной АЭС «Фукусима-1», сообщает 22 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на южнокорейские СМИ.

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Соответствующее заявление Ён Хун Тхэк сделал на заседании МАГАТЭ в Вене, заявив, что правительство Японии проталкивает свое решение о сбросе воды без учёта мнения соседних стран, которые могут пострадать от этого.

Напомним, правительство Японии намерено сбросить в океан более 1,25 млн тонн радиоактивной воды с 2023 года. В Токио утверждают, что сброс будет производиться в прибрежной зоне, где запрещен рыбный промысел.

Против такого решения выступили большинство стран региона, включая Китай и Южную Корею.