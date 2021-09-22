Курск, 22 сентября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. В Курской области в посёлке Солнцево установлен карантин по бешенству. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Цитата из к/ф «Кладбище домашних животных». реж Кевин Колш, Деннис Уидмайер. 2019. США Кот

В частном доме умер кот. После исследования специалисты выяснили, что причиной смерти животного стало бешенство. Всем контактировавшим с больным котом рекомендовали обратиться в специализированные медицинские учреждения.

С 17 сентября на территории поселка Солнцево ввели карантин по бешенству на 60 дней. Для локализации очага и предупреждения распространения болезни ввели ряд запретов. Также разработан план мероприятий, которые выполняют специалисты Государственной ветеринарной службы.