Новая Усмань, Воронежская область, 22 сентября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё одни получил ранения в массовой автоаварии с участием автобуса ПАЗ в Новоусманском районе Воронежской области 22 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 12:55 на 518 км автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель Audi, двигаясь со стороны Воронежа в направлении Новой Усмани, столкнулся со стоящим автобусом ПАЗ, позже в Audi врезался ещё один автомобиль — Kia Rio.

В результате автоаварии погиб 54-летний водитель Audi, травмы получила, 69-летняя пассажирка ПАЗа. Полиция проводит проверку по факту аварии.