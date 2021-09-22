Подгорица, 22 сентября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Согласно данным статистического ведомства Monstat, у жителей черногорского приморского города Тиват самая высокая средняя зарплата в стране — 623 евро, а на севере самая низкая зарплата в муниципалитете Петница — 437 евро. В столице Подгорице средняя зарплата составляет 560 евро.

Pixabay.com Маленькая зарплата

Жители Улциня официально получают самую низкую зарплату на юге страны — 422 евро.

Однако, если посмотреть на среднюю зарплату без налогов и отчислений, статистика, по словам собеседников издания Dan, более чем интересна и странна, потому что, например, в Подгорице средняя зарплата в 560 евро всего на 17 евро выше, чем в Плаве, где она составляет 533 евро.

Согласно официальной статистике, средняя зарплата в Плевле всего на два евро ниже, чем в Подгорице, и составляет 558 евро.

Гражданский активист из Биело Поле Альмер Мекич говорит, что статистические данные, опубликованные Monstat, говорят только об одном — что учреждения, занимающиеся статистическими данными, находятся в большом кризисе либо из-за нехватки персонала, либо из-за намерений некоторых показать совершенно иную ситуацию.

«Согласно исследованиям, проводимым НПО Euromost в течение многих лет, средняя заработная плата в муниципалитетах на севере Черногории не может превышать 280 евро, то есть без налогов и взносов. Минимальная заработная плата составляет 222 евро без налогов и отчислений. Мы бы пригласили Monstat объявить отдельно для каждого муниципалитета на севере Черногории, сколько граждан на севере получают минимальную заработную плату в размере 222 евро, потому что, согласно нашим выводам, она составляет целых 60%, а остальные 30 получают от 250 евро против 350, а остальные 10 получают более 350 евро. Поэтому невозможно, чтобы средняя заработная плата, например, в муниципалитетах на севере Черногории в 2021 году составляла в среднем 500 евро и что средняя зарплата почти такая же, как в Подгорице», — сказал Мекич.