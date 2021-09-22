Менее 1% вакцинированных от COVID-19 костромичей заболели после прививок
Кострома, 22 сентября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. После прививок от COVID-19 в Костромской области заболели 736 человек, что составляет 0,4% от общего количества привитых. Такие данные в ходе прямого эфира на ОТРК «Русь» предоставил директор департамента здравоохранения региона Николай Гирин.
По словам главы депздрава большинству таких пациентов было прописано домашнее лечение. Людей старшего возраста и граждан с сопутствующими заболеваниями — сахарным диабетом, гипертонической и ишемической болезнями сердца в регионе госпитализируют.
Процесс вакцинации от COVID-19 завершили около 30% населения Костромской области. Вторую прививку от COVID-19 пропустили 1368 человек. По данным чиновников на территории региона был зафиксирован одинслучай осложнения после вакцинации. Ни одного летального исхода, связанного с прививками от коронавируса, не было.