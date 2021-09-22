Кострома, 22 сентября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. После прививок от COVID-19 в Костромской области заболели 736 человек, что составляет 0,4% от общего количества привитых. Такие данные в ходе прямого эфира на ОТРК «Русь» предоставил директор департамента здравоохранения региона Николай Гирин.

Олег Богатырёв Вакцинация

«В Костромской области на данный момент привито порядка 186 тысяч человек, заболели 736 из них. Это очень мало. По данным Минздрава, порядка 8% вакцинированных имеют шанс заболеть. Важно, что вакцинация резко снижает вероятность смертельного исхода, инвалидности и тяжёлых, непоправимых осложнений при заболевании»

По словам главы депздрава большинству таких пациентов было прописано домашнее лечение. Людей старшего возраста и граждан с сопутствующими заболеваниями — сахарным диабетом, гипертонической и ишемической болезнями сердца в регионе госпитализируют.

Процесс вакцинации от COVID-19 завершили около 30% населения Костромской области. Вторую прививку от COVID-19 пропустили 1368 человек. По данным чиновников на территории региона был зафиксирован одинслучай осложнения после вакцинации. Ни одного летального исхода, связанного с прививками от коронавируса, не было.