Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Соединенные Штаты 22 сентября ускорили темпы выселения гаитянских мигрантов, разбивших лагеря под мостом на американо-мексиканской границе, сообщает Reuters.

Мигранты

Напомним, что 19 сентября американские власти депортировали более 500 гаитян из лагеря, в котором содержатся тысячи преимущественно гаитянских мигрантов. Они разбили лагерь на улице у небольшого техасского города Дель Рио.

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что депортационные рейсы будут продолжаться не смотря на то, что многие просят главу Белого дома Джо Байдена прекратить якобы несправедливую депортацию мигрантов, пострадавших от урагана на Гаити.