Ярославль, 22 сентября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Рыбинск вслед за Ярославлем заключает энергосервисный контракт, обслуживанием систем освещения в городе займется ПАО «Ростелеком». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию города.

Денис Добряков/vk.com Рыбинск

Подписать энергосервисный контракт получилось только с 8ой попытки, предыдущие обжаловались в Федеральной антимонопольной службе. С ноября 2020 года в ФАС поступило более 10 жалоб на конкурсную документацию

«Заключаем энергосервисный контракт. Процесс был долгим из-за высокой конкуренции. Наконец, партнер определился — заниматься городским освещением будет ПАО «Ростелеком». Договор заключаем на семь с половиной лет. Город будет платить за уличное освещение ту же сумму, которая заложена в бюджете сейчас, а инвестор за свои средства заменит на всех улицах Рыбинска около 10 тысяч светильников на энергоэффективные», — сообщил глава Рыбинска Денис Добряков.

Сумма контракта составит 326 миллионов рублей. В администрации города приводят данные, что затраты на электроэнергию уменьшатся, по подсчётам специалистов, не менее, чем на 60%.

«Светлее в Рыбинске станет уже через полгода — этот срок указан в энергосервисном контракте, и компания-инвестор заинтересована в том, чтобы как можно быстрее заменить старые светильники на энергоэффективные и начать получать экономию», — добавил Денис Добряков.

После окончании контракта светильники поступят на баланс города Рыбинска.